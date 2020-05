Fase 2, Questura dispone controlli in spiaggia, parchi, piazze

ANCONA – Continuano i controlli della Polizia di Stato in tutto il capoluogo dorico finalizzati alla verifica del rispetto delle norme riguardanti le misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus.

A tal proposito il Questore di Ancona, dott. Giancarlo Pallini, Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha presieduto in Questura un Tavolo Tecnico con i rappresentanti delle Forze di Polizia per disciplinare i servizi di controllo del territorio relativi in relazione al cambiamento delle norme relative alla fase 2 che, come noto, consente una maggiore mobilità nonché una graduale ripresa delle attività produttive e commerciali.

L’obiettivo è quello di contemperare le esigenze sanitarie riguardanti la diffusione del contagio, con quelle dei cittadini verso i quali la Polizia di Stato è sempre vicina.

L’articolato dispositivo di sicurezza è ulteriormente implementato verso tutti quei luoghi ove è prevedibile un possibile incremento dei flussi di traffico sulla viabilità stradale e ferroviaria, nonché un maggior ricorso al trasporto pubblico locale.

Particolare attenzione verrà rivolta alle spiagge,parchi pubblici, cimiteri, piazze e luoghi turistici, attività commerciali etc..al fine di evitare assembramenti di persone. Con l’apertura ad una maggiore mobilità, sono aumentate le richieste d’intervento pervenute al 113 della Questura dorica per varie situazioni tra cui liti familiari, perlopiù verbali e subito risolte dagli agenti.