Rapina due donne ma perde il cellulare nel parco: incastrato dai carabinieri | Password Magazine

FABRIANO – Perde il cellulare al parco e quando la caserma dei carabinieri lo avverte del ritrovamento si trova faccia a faccia con le donne che aveva rapinato poc’anzi. I carabinieri di Fabriano hanno arrestato un cittadino nordafricano, autore di rapina nei confronti di due giovani donne di origine caraibica avvenuta nell’abitazione delle due, nell’immediata periferia di Fabriano. In particolare, dopo aver passato del tempo con loro, l’uomo, notando su un tavolino una cospicua somma di euro, aveva deciso di appropriarsene a tutti i costi; l’ovvia resistenza delle due donne è stata subito superata quando l’uomo ha violentemente un paio di forbici reperite in loco, indirizzandole con decisione nei riguardi delle malcapitate. A questo punto, le due ragazze, tenuto conto della folle determinazione dell’extracomunitario, si mettevano in fuga, lasciando l’immobile, mentre l’uomo approfittava ulteriormente della situazione per rubare altro denaro, nella fattispecie pesos, sottratto dal portafoglio di una delle giovani.

Avvisati dalle due donne, i Carabinieri hanno trovato solo l’appartamento vuoto ed hanno così iniziato una doviziosa ed istantanea attività investigativa, volta alla ricostruzione dell’evento ed alla cattura dell’autore.

La descrizione dell’uomo fornita ha consentito di restringere la ricerca a pochi soggetti, già conosciuti, con medesime caratteristiche somatiche e simili modus operandi.

Poco dopo, un passante, rinvenendo un telefono cellulare in un parco del centro, lo portava ai carabinieri per la restituzione al legittimo proprietario. Gli accertamenti sull’apparato mobile hanno consentito di acquisire elementi sull’utilizzatore dello stesso che risultava essere una delle persone “sospettate” dagli investigatori, il quale veniva quindi rintracciato e invitato in caserma per la restituzione.

Una volta giunto in caserma l’uomo, ignaro di quanto stava accadendo, nella speranza di riappropriarsi del proprio telefono, è stato riconosciuto dalle vittime, entrambe presenti, quale autore della rapina immediatamente prima avvenuta.

A questo punto i militari operanti ponevano in essere gli accertamenti a riscontro: il nordafricano è stato trovato in possesso della stessa somma di euro sottratta alle donne con banconote dello stesso taglio, per altro detenute all’interno degli slip, ed inoltre della stessa somma sottratta in pesos, unitamente ad altri oggetti che si trovavano nell’immobile precedentemente denunciati.

L’autore del reato è stato quindi arrestato e, in data odierna, l’A.G. di turno convalidava l’arresto disponendo nei confronti dello stesso la detenzione domiciliare.