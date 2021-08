Dalle donazioni una casetta nuova per i gatti di '4 Baffi' dopo i danni del maltempo | Password Magazine

JESI – In arrivo una nuova casetta in legno per la 4 Baffi di Jesi, l’associazione che gestisce il rifugio per gatti abbandonati in via Spina. Esultano le volontarie che ora potranno acquistare una nuova struttura dopo i danni causati dal maltempo nei giorni scorsi.

Vento e pioggia avevano messo KO l’unica casetta a disposizione del rifugio e l’associazione si era rivolta alla rete per chiedere aiuto.

«I teli di protezione dei box sono tutti rotti, non sappiamo veramente più cosa fare» scrivevano alcuni giorni fa le volontarie, costrette a trasferire quasi tutti gli animali, in special modo i cuccioli e gli ammalati, nelle case per metterli a riparo dai temporali.

La 4 Baffi ha lanciato così una raccolta fondi su FB e l’obiettivo è stato presto raggiunto: «Con gratitudine e riconoscenza vi comunichiamo che la cifra è stata raccolta in tre giorni – riferisce l’associazione – Le donazioni FB arrivano dopo un mese, ma dalla prossima settimana sapremo dirvi dell’ acquisto che faremo e di chi potrà montarcela presto speriamo!».

Il rifugio ospita attualmente una trentina di gatti e gestisce dieci colonie: «Ogni giorno provvediamo alla preparazione dei pasti, ci occupiamo di adozioni, prestiamo cure particolari ai gatti più bisognosi e malati. Nessuna istituzione ci sostiene, tutto ciò che riusciamo a fare è grazie alle donazioni. A Jesi, inoltre, non esiste un gattile né un oasi felina ‘riconosciuta’ e supportata dal Comune e dell’Asur e questo comporta enormi difficoltà».

L’associazione 4 Baffi sarà presente con uno stand a Pikkanapa, a Jesi, dal 3 settembre.