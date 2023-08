ARCEVIA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14 circa in località San Giovanni Battista, nel Comune di Arcevia, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un cassone scarrabile adibito a deposito rifiuti di carta e cartone. La Squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ha provveduto a spegnere le fiamme con del liquido schiumogeno antincendio e successivamente a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.