«Signora, è sporca di escremento di uccello!» ma è una truffa: anziana derubata - Password Magazine

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 16.30, le Volanti sono intervenute nei pressi dello Stadio Dorico, dove era stato segnalato un furto con destrezza in danno di un’anziana.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con la vittima, un’anziana del posto di 85 anni, che riferiva di essere stata avvicinata poco prima da un uomo di circa 30 anni, di carnagione chiara. Il giovane le aveva appositamente sporcato i capelli e il braccio con una sostanza di colore marrone scuro, in modo da ingenerare nella vittima la convinzione di essere stata colpita da escrementi di uccelli.

L’uomo immediatamente si offriva di aiutarla con alcuni fazzoletti e non appena l’85enne si sfilava dal braccio l’orologio e un bracciale per pulirli, il malintenzionato, con una manovra fulminea, è riuscito a sottrarglieli, dandosi poi alla fuga verso viale della Vittoria.

La presente è solo l’ennesima modalità posta in essere da vigliacchi criminali, per approfittarsi di persone anziane, per carpirne la buona fede e farne oggetto di reato.

La Polizia di Stato, da sempre accanto alle fasce deboli, invita i cittadini a parlare con i propri anziani, familiari, vicini di casa, per metterli in guardia da possibili raggiri. Bastano pochi consigli per aiutare a difendersi. Nel periodo estivo, il pericolo di truffe ai loro danni è maggiore a causa del parziale svuotamento delle città. Le persone anziane sono quelle che rimangono più sole e l’appello della Polizia è di dedicare loro qualche ora del nostro tempo per accompagnarli nelle commissioni, come fare la spesa o ritirare la pensione.

La Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, diretta dal Vice Questore dr.ssa Marina Pepe, nell’ottica di contrastare le più comuni modalità di approccio truffaldino nei riguardi degli anziani, con la collaborazione della Confartigianato, ha ideato una brochure particolarmente intuitiva, con richiami in dialetto, volta a destare l’attenzione del lettore su alcune situazioni che possono favorire il raggiro e quindi esporre la vittima al reato, minorandone la difesa .“Non aprire la porta…”, “Non dare confidenza per strada…”, “ Non fornire informazioni personali al telefono…”, sono alcuni degli avvertimenti formulati, per tutelare i nostri Anziani – patrimonio della collettività- per rinnovare l’attenzione dei nostri Nonni sui pericoli che possono incrociare, anche nello svolgimento di banali commissioni quotidiane. Il Questore di Ancona: “ Esserci sempre, esserci insieme” per migliorare la qualità della vita della nostra comunità”.