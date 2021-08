Moie, addio a Riccardo Dottori, professore e cittadino illustre | Password Magazine

MOIE- Si è spento improvvisamente ieri pomeriggio il professor Riccardo Dottori, docente oramai in pensione ed illustre cittadino di Moie.

Laureatosi da giovane all’Università La Sapienza di Roma, è stato ricercatore all’Università di Tubinga, ad Heidelberg presso Han Georg Gadamer, a Paris X presso Paul Ricoeur. Professore ordinario di Filosofia teoretica, dal 2011 era in quiescenza e da allora insegnava a contratto per Ermeneutica filosofica e Filosofia teoretica all’Università di Roma Tor Vergata e a Bologna al Dipartimento delle Arti. Autore di saggi e pubblicazioni, ha organizzato mostre di pittura in Germania e in Italia. Collaborava con la Technische Universität Berlin ed era membro della Fondazione Giorgio e Isa de Chirico.

Inoltre nel corso della sua carriera ha partecipato all’organizzazione dei Convegni Internazionali di Enrico Castelli sul tema della Demitizzazione e ha organizzato Meetings Italian-American Philosophy a New York e Roma con pubblicazione degli atti. La sua figura era amata e stimata dalla comunità di Moie anche per il suo impegno nella vita sociale cittadina e per aver ricoperto ruoli nel volontariato. Per un periodo è stato anche presidente di una squadra di calcio, la Ausonia Moie.

Dottori si è spento inaspettatamente domenica alla Spiaggiola di Numana: durante il bagno in acqua ha accusato un malore e nonostante l’intervento tempestivo del 118 per lui non c’è stato nulla da fare.

La salma si trova ora presso la casa funeraria Bondoni di Castelplanio e le esequie avranno luogo nella Chiesa Santa Maria di Moie mercoledì 25 agosto alle ore 10:30.

La redazione di Password esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia.