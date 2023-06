Gira armato di pistola a gas senza tappo rosso, denunciato ventenne - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati per la giornata festiva della domenica, i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un ventenne del luogo, per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in luogo pubblico e procurato allarme presso l’Autorità.

I militari, intervenuti nella sera di ieri (18 giugno) su segnalazione di un privato cittadino, hanno intercettato il giovane nella frazione Castelferretti del comune di Falconara Marittima, in evidente stato di ubriachezza; lo stesso alla vista delle forze dell’ordine, si è dato a precipitosa fuga a piedi, per poi essere rincorso e fermato nelle vie limitrofe. Lungo il tragitto da egli percorso, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro penale una pistola a gas, priva di tappo rosso, lasciata su di un muro ivi esistente.

Poco prima dell’intervento dei Carabinieri, l’uomo aveva suonato alla porta di un’abitazione, mostrando la pistola: quindi ha stazionato nelle pubbliche vie della Frazione Castelferretti, creando allarmismo e preoccupazione tra le persone intente a passeggiare.