Guida auto senza assicurazione: «Emergenza Coronavirus, dovevo fare scorta al supermercato»

FALCONARA MARITTIMA – Sorpresa a guidare una vecchia Fiat Palio senza assicurazione, una donna di 56 anni si giustifica: «L’ho presa dal garage per emergenza, per andare a fare scorta al supermercato in questi giorni di allarme da Coronavirus». E’ accaduto nella giornata di ieri, attorno a mezzogiorno, in via Marconi, proprio all’uscita di un noto supermercato. Gli agenti della polizia locale di Falconara hanno intercettato la donna, di origine marocchina e residente a Falconara, durante i consueti controlli stradali. L’assicurazione del veicolo, immatricolato nel 2000, risultava scaduta nel 2018, quindi è scattata la sanzione di 868 euro e il sequestro dell’auto.