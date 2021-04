Legambiente e FIAB: «Nell'area dell'ex ospedale un parcheggio per i residenti» | | Password Magazine

JESI – L’area liberata dalla demolizione dell’ex ospedale sede di un grande parcheggio gratuito? Non sono d’accordo il Circolo Legambiente Azzaruolo e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) Vallesina.

«Il parcheggio – sostengono in una nota – aumenterà ulteriormente il traffico veicolare in centro ed in particolare in Viale della Vittoria, strada già particolarmente congestionata e questo andrà in controtendenza con gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ora in fase di approvazione da parte dell’amministrazione comunale, Piano che ha tra gli obiettivi anche l’allontanamento del traffico di transito dalle aree residenziali e dalle strade prossime all’area centrale».

Il Direttivo del Circolo Legambiente Azzaruolo e della FIAB Vallesina chiedono che «il parcheggio sia utilizzato in particolare per i residenti, al fine di attuare il suddetto Piano della Mobilità Sostenibile che prevede l’unione ed l’allargamento delle tre ZTL esistenti in un’unica grande ZTL, in particolare estendendo la ZTL, a via XX Settembre, a via Mura Orientali e all’intero corso Matteotti» in cui si chiede anche «l’annullamento di tutti i parcheggi in modo da renderlo tutto ciclopedonale».

Legambiente e Fiab Vallesina si augurano che «Asur e Comune di Jesi nel progettare il piano di recupero dell’area dell’ex ospedale siano attente anche all’ambiente e a una vera mobilità sostenibile».