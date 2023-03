JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.30 in via Novello a causa di un incendio di materiale vario, accatastato nel piazzale esterno di una fabbrica. La squadra di Jesi, intervenuta con quattro autobotti, ha prontamente spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale ed i Carabinieri del posto.