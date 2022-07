Incendio sterpi, in fiamme anche la corte di un'abitazione | Password Magazine

SASSOFERRATO- Incendio sterpaglie a Bosco di Coldellanoce.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Sassoferrato, in località Bosco di Coldellanoce, per un incendio di sterpaglie che ha coinvolto anche la corte di un’abitazione coinvolgendo delle rimesse di attrezzi agricoli. Sul posto le squadre VVF di Arcevia, Fabriano con mezzi 4×4 e personale da Jesi con l’autobotte hanno spento l’incendio, bonificato l’area percorsa dalle fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento.