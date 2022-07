Associazione Ornitologica Anconetana, nuovo Consiglio direttivo | Password Magazine

JESI – Nelle scorse settimane si è svolta l’assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione Ornitologica Anconetana, una nuova squadra pronta a dare continuità ed affermarsi sul territorio con le sue iniziative.

Emanuel Santoni è il nuovo presidente che va a sostituire per il prossimo triennio Graziano Giampieri che ha ricoperto questo ruolo per ben 25 anni.

«Un ruolo importante che mi rende orgoglioso – dice Emanuel Santoni – ringrazio per la fiducia i tanti soci che mi hanno scelto per portare avanti questa associazione, riconosciuta dalla Federazione Ornicoltori Italiana, da sempre nel cuore insieme alla passione per l’ornitologia. Da diversi anni faccio ormai parte di questo mondo che mi ha permesso di toccare con mano i tanti aspetti che lo circondano capendo sempre di più che Allevare significa proteggere».

Il consiglio direttivo sarà quindi composto Emanuel Santoni (presidente), Villani Antonio (vice presidente), Battenti Giordano Bruno (segretario) e in ordine alfabetico i consiglieri: Bruni Marino, Giampieri Graziano, Giannandrea Giacino, Ippoliti Raul, Marsili Arnaldo e Vitali Elio.

L’associazione promuove la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali nello specifico settore dell’ornitologia e dell’ornicoltura realizzando quindi iniziative, anche nelle scuole, per propagandare l’amore e la conoscenza degli uccelli, il rispetto e la salvaguardia del loro habitat e diffondere i sistemi e la cultura per il loro corretto allevamento sia a scopo puramente ornamentale che espositivo facendo riprodurre anche soggetti in via di estinzione.