FABRIANO – I vigili del fuoco sono interventi questo pomeriggio al crocevia tra via Aldo Moro, via Francesco Petrarca e via Benedetto Croce a Fabriano per un incidente stradale con due auto coinvolte di cui una si è ribaltata. La squadra VVF sul posto ha estratto la persona alla guida della macchina ribaltata insieme al personale del 118 e messo le vetture in sicurezza. Intervenuti i Carabinieri di Fabriano per rilievi e ricostruzione della dinamica dell’incidente