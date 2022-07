«Insieme a tavola per solidarietà» - Password Magazine

FABRIANO – Presentata ieri mattina presso la sala giunta della sede comunale l’iniziativa “Insieme a tavola per solidarietà”, pensata dai titolari di Ristorart Fabrizio Palanca e Simone Chiodi in collaborazione con il Comune di Fabriano e la Diocesi Fabriano – Matelica, per sostenere le frazioni del territorio fabrianese.

Il primo di una serie di appuntamenti sarà a San Donato il 7 agosto, in occasione della festa del Patrono del paese, dove sarà organizzata la prima cena solidale con i piatti preparati da Ristorart.

Il ricavato verrà TOTALMENTE donato per il restauro del campanile della chiesa della frazione di San Donato.

Nel corso della serata potranno essere presentati dei progetti per la valorizzazione e il sostegno di una frazione di Fabriano. Una speciale commissione, composta da rappresentanti del Comune di Fabriano, della Diocesi Fabriano-Matelica e dai titolari di Ristorart valuteranno i progetti presentati e sceglieranno la frazione nella quale verrà realizzato l’evento successivo.

Il sindaco Daniela Ghergo nel presentare l’evento conferma il pieno supporto del Comune e sottolinea l’importanza di un’iniziativa in cui la solidarietà non è solo beneficenza ma un mettere a disposizione il proprio saper fare per aiutare il territorio in cui noi tutti viviamo, «a nome di tutta l’Amministrazione faccio un plauso – dichiara il Sindaco – per un’iniziativa di questa importanza in cui la solidarietà diventa attiva e partecipazione, nel corso delle varie serate infatti ci sarà anche la possibilità di presentare ulteriori progetti rivolti alla valorizzazione del nostro territorio».

I titolari di Ristorart, Fabrizio Palanca e Simone Chiodi, promotori in passato di altre iniziative benefiche, in questa occasione hanno voluto valorizzare il territorio, in particolare le frazioni. «Sarà un’occasione per stare insieme – dichiara Chiodi – mangiando buon cibo e nello stesso tempo si avrà la possibilità di raccogliere una cifra che sarà totalmente devoluta alla Curia per il recupero del campanile della chiesa di San Donato. Già in programma altri appuntamenti, il prossimo sarà il 24 agosto a Castelletta. Chi vorrà, oltre a gustare la cena, potrà anche partecipare portandosi a casa una maglietta ricordo con un’offerta libera».

L’importanza di questa iniziativa nasce proprio dalla sinergia tra più soggetti – sottolinea Palanca – noi mettiamo in campo la nostra abilità nel preparare ed organizzare la cena ma ovviamente è essenziale l’aiuto di tutti i soggetti in campo, il Circolo Fenalc per il primo appuntamento a San Donato, e la collaborazione del Comune e della Curia, solo insieme infatti e condividendo i progetti possiamo veramente fare qualcosa di utile per le nostre frazioni».

Don Antonio Esposito a nome del Vescovo e di tutta la Diocesi ringrazia i promotori dell’iniziativa perché questi eventi aiutano a sensibilizzare la comunità affinché tutti insieme si possa contribuire a risollevare e valorizzare il territorio, «spero che questa iniziativa – sottolinea Don Antonio – sia un seme che gettato nel terreno possa poi crescere e coinvolgere tutto il territorio fabrianese nell’interesse al bene comune».

L’ assessore all’attrattività Andrea Giombi ringraziando i promotori dell’iniziativa per i tanti progetti benefici realizzati in passato, sottolinea come questa iniziativa sia un esempio di cittadinanza attiva, in cui i cittadini possono diventare protagonisti nel prendersi cura dei beni pubblici e del nostro territorio.

Il costo della cena è di € 25.00 per gli adulti, i ragazzi under 13 € 10.00 e i bambini sotto i 6 anni saranno ospiti.

Per informazioni e prenotazioni : Mercato Coperto 0732 880049 – Pasta Fabriano 0732 040310 – Cavallo Pazzo 0732 71446 Oppure telefonando a Fabrizio 331 608 3766 o Simone 338 809 2047