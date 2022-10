Incidente tra scuolabus e auto, cinque feriti in ospedale - Password Magazine

JESI – Attimi di paura nella tarda mattinata odierna per un incidente che ha visto coinvolte una Jeep e uno scuolabus. Lo scontro è avvenuto in via Puccini, per cause in corso di accertamento. Il pulmino scolastico stava riportando gli alunni a casa quando è avvenuto l’impatto. Cinque i feriti: si tratta di una bimba, di un accompagnatore, l’autista, il conducente della Jeep e il figlio minorenne. Sul posto due ambulanze della Croce Verde di Jesi, l’automedica del 118 ed i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Carlo Urbani di Jesi con dei codici di bassa gravità. Nessuno quindi è in gravi condizioni. Disagi al traffico. Carabinieri sul posto per i rilievi.