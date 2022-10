Cupramontana, Stagione Uno del Teatro Concordia - Password Magazine

CUPRAMONTANA – Dopo la stagione “zero”, segnata ancora dall’emergenza pandemica, è con grande piacere che l’Amministrazione Comunale di Cupramontana presenta la stagione teatrale 2022/2023 del Teatro Concordia.

Sei appuntamenti, uno al mese da novembre ad aprile, che garantiscono un’offerta molto varia e di altissima qualità, segnata dalla presenza di una grande interprete della prosa italiana come Lella Costa che chiuderà la rassegna con un potente spettacolo prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano.

Tanti i generi e i linguaggi proposti: la comicità esilarante di Claudio Morici, la commedia classica di Molière nel 400esimo anniversario della nascita, il teatro per ragazzi, un recital musicale dedicato al grande Fabrizio De André e il teatro contemporaneo e d’avanguardia del duo Frosini/Timpano.

È un programma che scommette fortemente sulla possibilità di portare in provincia un teatro non banale e in costante dialogo col proprio pubblico, con la speranza e la convinzione che possa rappresentare un momento di crescita culturale per l’intero territorio.

Il costo dell’abbonamento ai sei spettacoli sarà di 85 euro (ridotto per under 16 e disabili: 65 euro) e sarà in vendita dal 18 ottobre on-line e negli esercizi convenzionati al circuito Ciaotickets.