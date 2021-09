Investire nel futuro con i Giovani Talenti di Azimut | Password Magazine

Info/Promo

Era ottobre 2020, quando comunicavamo al mercato il rinnovato accordo per il 3° anno consecutivo della collaborazione con Bologna Business School per il Master in Wealth Management, unico in Italia.

«La scelta condivisa con BBS di dedicare questo Master ai giovani – anziché ai consulenti già affermati – rientra nel nostro forte impegno di Corporate Social Responsability. Investiamo nel futuro dei giovani Wealth Manager e al contempo attraverso la consulenza che presteranno prepariamo le nuove generazioni di clienti, che con il passaggio generazionale avranno la responsabilità di gestire patrimoni familiari e aziendali importanti». (Comunicato Stampa ottobre 2020)

«A pochi mesi da quella data – conferma Monica De Pau – la nostra azione ha sviluppato un Team dedicato a 16 Giovani Talenti, che accoglie partecipanti al Master BBS, figli di nostri Wealth Manager e giovani professionisti molto promettenti, che con orgoglio ho l’onore di guidare e coordinare».

Il Team è inserito in Azimut Capital Management, Macro Area 4 (Emilia Romagna – Marche – Umbria), guidata da Monica Liverani (Amministratore Delegato), Roberto Martarelli (Area Manager) e Monica De Pau (Team Manager).

