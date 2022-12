Jesi, 22 pali luce in precarie condizioni lungo viale della Vittoria: immediata rimozione - Password Magazine

JESI – L’Amministrazione comunale informa che, a seguito di una verifica effettuata dai tecnici di JesiServizi – società a cui è affidata la gestione della pubblica illuminazione in città – 22 pali della luce di Viale della Vittoria, tra gli oltre 60 presenti, sono risultati in precarie condizioni tali da suggerire l’immediata dismissione, a salvaguardia della pubblica incolumità. Ad essere prevalentemente interessato è il tratto del Viale che va dal parcheggio Mercatini al semaforo dell’Erbarella. Dall’inizio della prossima settimana, pertanto, gli operai provvederanno agli interventi previsti che consistono in due diverse opzioni: laddove il palo obsoleto si trovi tra due pali luce ancora efficienti, lo stesso sarà rimosso; qualora invece vi sia una serie di pali danneggiati irrimediabilmente, saranno imbrigliati con appositi blocchi cemento così da garantire comunque l’illuminazione del tratto di Viale. Dal momento che, comunque sia, l’illuminazione sarà ridimensionata, è già stata predisposta un’ordinanza che impone il limite di velocità a 30 km orari lungo l’intero Viale della Vittoria.

JesiServizi ha già provveduto ad ordinare i nuovi pali che, una volta consegnati, saranno immediatamente installati in sostituzione di quelli danneggiati, mediante un cantiere mobile che non creerà alcun disagio alla viabilità. Al riguardo l’Amministrazione comunale ha chiesto a JesiServizi la massima cautela nei lavori e di procedere celermente sia per la messa in piena sicurezza del Viale, sia per il ripristino della pubblica illuminazione.

Si coglie l’occasione per fornire un’altra comunicazione: il servizio regionale di protezione civile ha diramato un’allerta arancione per possibili dissesti dovuti dalla pioggia, per la quale si raccomanda di prestare attenzione nelle prossime ore in prossimità di sottopassi o percorrendo strade che attraversano o costeggiano fossi.