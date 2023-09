Jesi, controlli della Polizia: due denunce - Password Magazine

JESI – A seguito di un’articolata attività investigativa, il personale di polizia del Commissariato di Jesi ha provveduto a denunciare all’autorità giudiziara competente due persone nella giornata di ieri.

La prima è un 25enne, originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di sostituzione di persona.

A rivolgersi alla polizia era stato un cittadino che, titolare di un contratto di fornitura luce e gas, aveva ricevuto improvvisamente comunicazione via mail di migrazione ad una compagnia diversa da quella abituale.

L’operatore del servizio clienti cui si era rivolto affermava di aver ricevuto una specifica richiesta di migrazione. Certo di non aver mai presentato una richiesta in tal senso e contattato lo sportello consumatori, il cittadino aveva poi appreso il nome della società alla quale sarebbe passato. Di seguito, un operatore del servizio clienti dell’altra compagna confermava che la nuova società era in possesso di un contratto a suo nome con apposta firma in calce.

Gli accertamenti investigativi espletati dagli Agenti del Commissariato hanno consentito di acquisire la copia del contratto in questione che era stato inviato alla società subentrante tramite un’agenzia perugina. Ulteriori accertamenti presso tale società hanno permesso di risalire all’identità della persona che aveva redatto il contratto, un giovane napoletano già noto alle forze dell’ordini per reati specifici. Da qui il deferimento dello stesso alla Procura competente per territorio ovvero Napoli.

La seconda denuncia riguarda invece un 58enne, per il reato di evasione.

Attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare disposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Roma e autorizzato ad uscire per le esigenze di vita dalle 12 alle ore 14, l’uomo è stato trovato ieri pomeriggio fuori dell’abitazione di residenza alle ore 14.17 in via Setificio, dal personale delle Volanti. Alla richiesta di spiegazioni, non è riusciuto a dare alcuna contezza del suo comportamento. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà all’AG competente per evasione.