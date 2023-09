Classi 1A e B 1993 della primaria Garibaldi: «30 anni sempre insieme, sempre uniti» - Password Magazine

JESI – Un pranzo per ritrovarsi nuovamente tutti insieme!

A trent’anni esatti dal primo giorno di scuola elementare.

Un momento di emozione e nostalgia, quello vissuto dalle classi 1A e B 1993 della primaria Garibaldi, che si sono date appuntamento proprio al suono della campanella avanti scuola per rivivere le sensazioni di un tempo.

A far loro compagnia, non si sono fatte sfuggire l’invito, le care maestre Federica, Oretta e Silvana che li hanno accompagnati in questo percorso rimasto nel cuore.

Un’intesa e una complicità che, per gli ex compagni di classe, sono rimaste intatte tanto da vederli ancora grandi amici.

«Rivederci dopo tanto tempo non ha significato solo rievocare momenti del passato, ma riassaporare insieme la spensieratezza di quegli anni, tornando di nuovo lí, ora come allora».

«Crescere insieme anno dopo anno, ma quant’è bello il rapporto che ci lega?

È speciale e lo auguriamo a tutti».

«E noi, guardando le nostre foto ci sentiamo ancora così: uniti, sorridenti, con la stessa energia di quei giorni che infondo non ci sembrano così lontani!»

Quando si dice i legami..

Un gruppi di amici che non si sono mai persi.