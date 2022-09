Jesi, in programma interventi di manutenzione di strade rurali - Password Magazine

JESI – Saranno destinati alla sistemazione di alcune strade bianche limitrofe a Via Bagnatora i 13 mila euro di residuo dell’ultimo appalto sulle manutenzioni stradali. Lo ha deciso la Giunta comunale approvando la proposta dell’Area Servizi Tecnici e il relativo progetto definitivo-esecutivo.

L’intervento riguarderà tratti di Via Mazzangrugno, Via Passionisti, Via Montelatiero, Via Montegranale e Via La Torre. Queste cinque strade – limitrofe a Via Bagnatora oggetto dell’appalto principale – sono state individuate dai tecnici comunali come quelle che presentavano un grave dissesto, ulteriormente aggravatosi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il nostro territorio tra il 15 e il 16 settembre.

Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari consistono sinteticamente nello sbanchinamento e nelle successive ricarica e rullatura del fondo stradale così da stabilizzarlo e metterlo in sicurezza per la circolazione dei veicoli.