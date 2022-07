Jesi, Luca Polita nuovo presidente del Consiglio Comunale. - Password Magazine

JESI- È Luca Polita il nuovo presidente del consiglio comunale.

L’elezione è stata effettuata nel corso della prima seduta del nuovo Consiglio comunale, risultante dalle elezioni del 12 giugno e del successivo ballottaggio del 26 giugno.

Polita, candidato consigliere nelle liste del Pd, succede a Daniele Massaccesi nello scranno più alto della sala consiliare jesina.

Come vice presidente, carica che tradizionalmente spetta alla minoranza, è stato eletto Nicola Filonzi, subentrato ad Ugo Coltorti come primo dei non eletti a seguito della rinuncia anche di Guglielmo Cherubini: è stato presidente della terza commissione consiliare e capogruppo di Jesiamo nella scorsa legislatura.

La prima seduta del consiglio comunale è stato anche il momento del giuramento del sindaco Fiordelmondo, che ha colto l’occasione per un ringraziamento alla città e agli eletti, delineando i punti salienti dell’azione che sarà da avviare:

«A questa amministrazione spetta per prima il compito di indicare una rotta da intraprendere attraverso la quale instradare un cambiamento, raccogliere una attesa che abbiamo visto maturare in questi mesi. Un cammino che abbiamo costruito dall’esigenza di esprimere la forza di una dimensione plurale, da una rinnovata composizione del Noi che continuerà a trovare puntuale applicazione anche e soprattutto da oggi in avanti».