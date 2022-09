Jesi, nuovo allestimento per il Palazzo dei Convegni - Password Magazine

JESI – Più accogliente, colorato, luminoso, attrezzato, flessibile. Si rinnova la storia del Palazzo dei Convegni, luogo del cuore della città di Jesi, uno spazio espositivo e di incontro profondamente collegato all’identità e alla storia della città marchigiana.

ieri sera, in occasione dell’incontro “PNRR o bancomat?”, è stato inaugurato il nuovo allestimento di Palazzo dei Convegni, dono del Brand Festival 2022 alla comunità jesina, con il sostegno di Brand Festival Ets (che ne cura anche la progettazione) e di Comune di Jesi e Gruppo Gennaretti, in collaborazione con Piccola Biblioteca Jesina per la ricerca storico fotografica.

Al “debutto” il nuovo palco modulabile con impianto di illuminotecnica e di regia, grandi pannelli ed una moquette rossa che rendono la sala principale uno spazio polivalente, adatto ad accompagnare gli eventi culturali della città. Fondamentale il contributo del Gruppo Gennaretti, che ha sposato il progetto Brand Festival nel valorizzare gli ambienti e le identità jesine.

Nel progettare l’allestimento, si evidenzia il legame tra il luogo e la comunità, grazie anche alle foto d’epoca. Nella sua storia l’edificio ha vissuto infatti varie vite. Primo probabile alloggio dei pellegrini, poi convento delle Clarisse, divenne nel 1885 sede dell’ufficio delle locali Poste e Telegrafi, ma anche Regio Istituto Tecnico (poi Cuppari). All’inizio degli anni ’70, con il trasferimento delle Poste in via Mura Occidentali, il Palazzo venne messo a disposizione dal Comune per manifestazioni artistiche e culturali.

La costruzione originaria dell’edificio, nato come monastero di suore clarisse della SS. Annunziata, risale alla

Il BRAND FESTIVAL 2022, quinta edizione, è il punto di riferimento del mondo della comunicazione, del branding, del marketing e del design in Italia. Il festival italiano dell’identità torna in scena dal 29 settembre al 5 ottobre, nella progettazione a cura dell’associazione BRAND FESTIVAL ETS e con la co-organizzazione del Comune di Jesi, main partner CNA e BCC Ostra Vetere.