Jesi, ordigno davanti la Cgil: solidarietà dalle forze politiche e associazionismo | Password Magazine

JESI – Dal mondo della politica all’associazionismo, sono molte le parole di solidarietà espresse nei confronti della Cgil di Jesi dopo il ritrovamento questa mattina di una bottiglia incendiaria davanti la sede (Leggi anche: Molotov alla Cgil di Jesi, solidarietà dal sindaco Massimo Bacci).

Per Jesiamo, gruppo politico alla maggioranza «massima solidarietà alla CGIL Jesi» davanti a «un atto intimidatorio assolutamente da condannare, inaccettabile e deplorevole».

Da Jesi in Comune, gruppo consiliare all’opposizione: «Il vile attacco alla sede della CGIL di Jesi, tramite un ordigno incendiario, è un fatto gravissimo ed inaudito, figlio del clima di odio che si è tornato a respirare in questo paese. La delegittimazione violenta di presidi di democrazia e diritti come le sedi dei sindacati ci riporta a periodi bui della nostra storia a cui qualcuno ancora inneggia nostalgicamente, anche in una città profondamente antifascista come Jesi. Chi attacca il sindacato attacca la democrazia e quindi attacca tutti e tutte noi! Questo è il momento di scegliere da che parte stare, non sono più ammessi tentennamenti o ambiguità. Noi abbiamo scelto: con la CGIL, con la democrazia e con gli antifascisti e le antifasciste. Anche per questo, anche per dimostrare concretamente il nostro sostegno a tutta la CGIL di Jesi, sabato saremo in piazza San Giovanni a Roma». Parole di solidarietà anche dal PD Jesi: «Il PD esprime grande preoccupazione per una situazione che riteniamo molto grave – sono le parole del segretario Stefano Bornigia – è ora che tutti e soprattutto le forze politiche si rendano conto che quanto sta accadendo è un attacco alle regole della civile convivenza ed è tempo che ognuno si prenda le proprie responsabilità. Questi sono fatti gravi che non possono essere sottovalutati. Quindi nel solidarizzare con la CGIL pensiamo che necessiti di una risposta ferma ed unitaria e la manifestazione di sabato potrebbe essere una prima occasione».

Sinistra Italiana Jesi e Vallesina: «Sinistra Italiana Jesi e Vallesina esprime tutto il proprio sostegno e la propria solidarietà alla CGIL di Jesi, oggi attaccata in modo indegno tramite un ordigno incendiario posizionato ai cancelli della propria sede. Il sindacato è un luogo di democrazia, è la casa dei lavoratori e delle lavoratrici, dei loro diritti. È la nostra casa. Non un passo indietro di fronte a metodi violenti e fascisti. Anzi, un passo avanti tutti e tutte insieme, verso la manifestazione di sabato a Piazza San Giovanni a Roma. Noi ci saremo!». Da PRC: «Un episodio inquietante che va iscritto in questo clima, nella fase attuale culminata con l’assalto alla CGIL nazionale a Roma – si legge in una nota – Il PRC della Federazione di Ancona esprime la propria solidarietà alla Camera del lavoro di Jesi, convinta che i valori che hanno attraversato la storia di questa organizzazione sindacale siano valori comuni, invita tutti e tutte a manifestare il proprio impegno antifascista in ogni occasione, la Costituzione erede della lotta antifascista e partigiana è la nostra guida».

Da Anpi provinciale di Ancona: «Esprimiamo piena solidarietà alla Cgil di Jesi e a tutta la Cgil già colpita dal l’assalto squadrista e fascista. Ribadiamo la necessità che vengano immediatamente sciolte, tutte le organizzazioni che si rifanno al fascismo che è, se ancora non fosse chiaro, un crimine! La prima grande risposta unitaria sarà data dalla partecipazione popolare alla manifestazione di sabato a Roma e da tutte le iniziative unitarie che saranno promosse dalla rete democratica e antifascista Uniamoci per salvare l’Italia».

«Pronti nella difesa dei diritti acquisiti, decisi a riconquistare quelli perduti, fermi contro ogni forma di squadrismo e solidali con tutti coloro – ricordiamo i lavoratori del Pronto soccorso di Roma – che vengono attaccati» sono le parole di FAI – Federazione Anarchica Italiana.

Parole di solidarietà anche da CNA: «Un atto intimidatorio e criminale da condannare e stigmatizzare. Come già fatto a livello nazionale, la CNA di Ancona ribadisce con forza e coraggio che il dialogo e il confronto sono e rimangono l’unica strada per assicurare la civile convivenza. Manifestare il proprio dissenso è un cardine della democrazia ma la violenza è inaccettabile e va sempre respinta. Il sindacato e le associazioni datoriali sono e continueranno ad essere un presidio di libertà e di democrazia».