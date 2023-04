Jesi, premiato progetto di valorizzazione parchi e spazi pubblici - Password Magazine

JESI – «Si concretizza un altro passaggio del percorso volto a potenziare i presìdi sociali sul territorio cittadino». Lo fa sapere il Comune di Jesi: «Nelle scorse settimane, in occasione dell’inaugurazione della panchina della gentilezza, l’Amministrazione comunale aveva avuto modo di preannunciare che nel mese di aprile avrebbe preso il via l’attività del Centro di aggregazione giovanile presso il Parco del Vallato. Ora arriva la notizia che Sport e Salute ha selezionato il progetto “Di Parco in Parco” che riguarda proprio la valorizzazione di spazi pubblici e strutture sportive a fini sociali».

Sport e Salute è un’azienda del Ministero dell’Economia, fondata dal Coni, che finanzia lo sviluppo dello sport in Italia. Il Comune di Jesi è partner di questo progetto assieme a società sportive e soggetti privati, tra cui la Libertas, la Nuovo spazio studio danza, il Centro sportivo italiano, l’Università Politecnica delle Marche e la coop Costess, che gestisce il Centro di aggregazione giovanile per conto dell’Asp. Capofila è la Polisportiva Clementina.

Il contributo è fino ad un importo massimo di 100 mila euro per acquistare attrezzature (es. tannistavolo) e arredi, realizzare eventi e retribuire educatori, formatori, tecnici sportivi, preparatori, docenti, nutrizionisti ecc., oltre che trasporti e tesseramenti. Il progetto è incentrato su attività sportive e sociali da svolgersi per la durata massima di due anni, per essere occasioni di aggregazione, integrazione e inclusione, per dare opportunità di crescita personale e professionale, incentivando non solo le attività fisiche, ma anche quelle creative, artistiche e culturali.

Le iniziative partiranno la prossima estate e si svilupperanno nei parchi del Boario e del Vallato, nei quartieri Prato e San Giuseppe, presso la palestra e la scuola Federico II. Sono previste attività di musica, danza, street art, parkour, tennistavolo, calcio a 5, pallavolo, taekwondo, oltre a laboratori di educazione digitale e app dedicate. Il progetto jesino è l’unico approvato per la provincia di Ancona e uno dei 6 progetti regionali su 113 totali. “L’Amministrazione comunale – ha sottolineato l’assessore ai servizi sociali e allo sport Samuele Animali – ringrazia la Polisportiva Clementina e tutti i partner che partecipano alla realizzazione del progetto. Si tratta di un’opportunità in più per la nostra città, nel solco di quanto prospettato nel programma di mandato in ordine allo sviluppo della socialità attraverso lo sport, in particolare nei giovani, e la cura particolare ed il recupero dei luoghi che hanno più bisogno di essere valorizzati in funzione del benessere, della sicurezza, della socialità e della salute dei cittadini”.