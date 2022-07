JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Jesi, lungo viale della Vittoria, per soccorrere una persona al quinto piano di una palazzina che aveva bisogno di aiuto e cure mediche. La squadra VVF sul posto, in collaborazione con il personale del 118, ha posto la persona su una apposita barella agganciata al cestello dell’autoscala per portarla sul piano stradale dove ad attenderla c’era l’ambulanza per il trasporto in ospedale.