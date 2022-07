«Gaspare Spontini Celeste Amore», un docu-film sul compositore maiolatese - Password Magazine

JESI – Prendono il via la prossima settimana le riprese del docu-film “Gaspare Spontini Celeste Amore” per la regia e la produzione di Subwaylab. La pellicola narra la vita del compositore focalizzandosi sul suo lavoro musicale e sul legame d’amore con Celeste Erard.

«Abbiamo vinto un bando della Regione Marche nel 2019 – spiega uno dei registi, Alessandro Tarabelli – e la prossima settimana daremo il via alle riprese tra Maiolati Spontini e Jesi. Due i piani narrativi: il primo legato alla storia dell’artista in fuga, l’altro invece sulla storia d’amore con Celeste. L’idea è quella di leggere la storia di Spontini con il punto di vista dell’ascoltatore di oggi».

Il film gode del sostegno della Regione Marche, della Fondazione Pergolesi Spontini, di Film Commission Marche, dei comuni di Jesi e Maiolati Spontini. Sarà Lodo Guenzi, del gruppo “Lo stato sociale” a vestire i panni del compositore. Accanto a Tarabelli ci saranno anche Diego Morresi e Andrea Antolini per la regia, Leonardo Martellini come operatore e responsabile tecnico.

«Iniziativa coraggiosa – le parole della direttrice della Fondazione Pergolesi Spontini, Lucia Chiatti – Credo che il linguaggio cinematografico renda il personaggio di Spontini più attuale e contemporaneo. Con Subwaylab abbiamo raccolto altre sfide: ci piace questo linguaggio che rende più fruibile il messaggio, apprezzabile da tutti».

L’assessore alla cultura del Comune di Jesi, Luca Brecciaroli, ha sottolineato il legame del compositore con il territorio: «Interessante attualizzare un personaggio che rischia di essere poco conosciuto. Un progetto che permette di mantenere salde le radici sul territorio». Nei luoghi spontiniani di Maiolati saranno girate le prime riprese: «Un progetto che ho visto crescere: in paese ci rendiamo conto di quanto ha lasciato Spontini – ha detto l’assessora Tiziana Tobaldi – Preziosa la figura di Celeste che ha creduto nel progetto di Spontini, nella sua figura di musicista ma anche nella spinta solidale verso i più fragili». Plauso anche da parte del Sindaco di Maiolati Tiziano Consoli: «A Parigi a giugno abbiamo visto la messa in scena de La Vestale: un teatro strapieno che è un tracciato importante di Spontini nel mondo». Le riprese si chiuderanno a settembre e la prima proiezione si terrà proprio a Maiolati. Le riprese saranno a Maiolati nei luoghi spontiniani e nella Casa museo, a Jesi al Teatro Moriconi, a Santa Maria del Piano e in Piazza della Repubblica.

Il cast:

Spontini – Lodo Guenzi

Celeste – Simona Ripari

Ammiraglio Nelson – Andrea Caimmi

Napoleone – Marco Brandizzi

Giuseppina Bonaparte – Vanina Marini

Gregorio XVI – Victor Carlo Vitale

Wagner – Enrico Marconi

Goethe – Gianfranco Frelli

Abate – Graziano Fabrizi

E con Rachele Antolini