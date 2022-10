Jesi, spintona i carabinieri intervenuti per un controllo: giovane arrestato - Password Magazine

JESI – Spintona i carabinieri intervenuti per un controllo, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ accaduto presso un locale del centro, nella serata di ieri domenica 2 ottobre. La proprietaria, che stava avendo problemi con alcuni clienti, si era rivolta al 112: i carabinieri dell’Aliquota radiomobile giunti sul posto hanno individuato gli avventori in questione uno dei quali, un 26enne del luogo, ha cercato di sottrarsi all’identificazione, prima rifiutando di fornire le generalità, poi arrivando alle mani spintonando i militari ripetutamente. Infine ha cercato di allontanarsi ma è stato prontamente raggiunto e tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Questa mattina il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, irrogando nei confronti dell’arrestato la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in attesa del dibattimento che si terrà a dicembre 2022, a seguito di richiesta dei termini a difesa.