Dipendenze patologiche: eventi jesini del Piano Regionale - Password Magazine

JESI – All’interno del Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle dipendenze tecnologiche (DT), nei mesi di maggio e giugno vengono dedicati al tema tre eventi conclusivi.

Momento culminante del Piano Regionale, finanziato dalla Regione Marche e dall’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, sarà il 7 giugno alle 21.30, presso il Teatro Cocuje, con lo spettacolo finale “Azzardopatia, spaccati dalle conseguenze del gioco d’azzardo patologico”, esito del laboratorio teatrale svolto all’interno del progetto. Organizzato dalla cooperativa sociale Cooss Marche in collaborazione con il teatro Cocuje, con la regia e i testi di Gianfranco Frelli, revisione di Patrizia Taglianini e aiuto-regia di Milena Gregori, coinvolgerà 15 partecipanti di diverse età: Alessio Santoni, Anna Lanzolla, Azzurra Scuppa, Chiara Scortichini, Crystsl Enyinkem, Edoardo Incipini, Eleonora Catalani, Giacomo Franciolini, Giorgia Romagnoli, Giulio Magrini, Maria Basili, Maria Ludmila Terni, Riccardo Giordani, Sara Fantuzzi, Vittorio Leoni. L’ingresso è gratuito su prenotazione al numero 333/1600201.

Lo spettacolo al Cocuje segue quello del 31 maggio al Teatro Il Piccolo, dal titolo “Ali per volare”, organizzato da Oikos Onlus, con Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (ATGTP) e con le classi 2° A del Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” e 1° A Biotecnologie dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galileo Galilei” di Jesi.

Tra le iniziative che coinvolgono gli alunni delle scuole anche la cerimonia di consegna del “patentino smartphone” per le ragazze e i ragazzi delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado che hanno seguito il percorso formativo e superato il test finale. Dopo la cerimonia di mercoledì 31 maggio a Jesi e del 1° giugno a Cingoli, seguiranno Monte San Vito sabato 3 giugno, Apiro lunedì 5, martedì 6 ad Ancona e, nella stessa settimana, a Chiaravalle. Il progetto “Un patentino per lo smartphone”, azione prevista all’interno del Piano Regionale, è stato infatti rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi della provincia di Ancona per promuovere l’educazione digitale delle nuove generazioni e l’uso consapevole dello smartphone.

A cura di Angela Anconetani Lioveri