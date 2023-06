Jesi, valanga di domande per i 5 posti di istruttore amministrativo - Password Magazine

JESI – Quasi 400 domande per i 5 posti appartenenti all’area degli istruttori (ex categoria C e dunque con il diploma di scuola superiore come titolo di studio richiesto) appena una manciata per i profili professionali più qualificati, dove è invece necessaria una laurea specialistica.

È quanto sta registrando l’Ufficio Personale del Comune di Jesi dopo la pubblicazione dei bandi per i relativi concorsi. Una situazione che porta oggi l’Amministrazione comunale a valutare di prorogare la scadenza per i 3 posti considerati di assoluto rilievo per l’attività dell’Ente: si tratta di un ingegnere per i lavori pubblici, un ingegnere ambientale e un funzionario da destinare all’ufficio per i progetti europei. Le scadenze di questi tre distinti bandi variano tra il 20 giugno ed il 1° luglio, date molto ravvicinate che potrebbero non essere sufficienti per accogliere eventuali ulteriori domande e dunque garantire una accurata selezione del personale.

Viceversa, grande abbondanza per il concorso destinato agli istruttori, dove i primi cinque in graduatoria al termine degli esami saranno assegnati ad ambiti diversi a seconda delle necessità organizzative dell’Ente.