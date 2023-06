Droga e furti, due arresti e tre denunce nello jesino - Password Magazine

JESI – Nell’ambito di servizi predisposti al fine di rendere ancora più pregnante le attività di controllo del territorio e di contrasto alle forme di illegalità, i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno complessivamente proceduto all’arresto di due persone e alla denuncia in stato di libertà di altre tre.

In particolare, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Morro d’Alba hanno arrestato un 22enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Lo scorso 7 giugno i militari hanno notato il predetto che, alla guida della propria autovettura, percorreva una via del centro a velocità sostenuta, circostanza, questa, che li ha indotti a procedere all’immediato controllo e, visto il particolare nervosismo sin da subito manifestato dal giovane, a conseguente perquisizione svolta d’iniziativa. Tale attività ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro vari panetti di hashish, del peso complessivo di 2 chili e ulteriori 37 grammi di cocaina e 204 grammi di marijuana.

Il 22enne è stato, quindi, arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Ancona. Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno proceduto, invece, all’arresto di un 30enne sorpreso, in pieno giorno, mentre tentava di abbassare con violenza il finestrino della portiera di un’autovettura lasciata in sosta lungo la via Cesare Battisti, a Jesi. L’uomo è stato arrestato per tentato furto aggravato e sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

I Carabinieri della citata Aliquota Radiomobile e della Stazione di Chiaravalle, infine, hanno rispettivamente denunciato in stato di libertà due 27enni per tentato furto aggravato, sorpresi mentre tentavano di asportare una bici lungo via Breccia terza, in Jesi, ed un 24enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sorpreso a Chiaravalle con 3 dosi di cocaina, singolarmente confezionate, del peso complessivo di 3 gr., ed un bilancino elettronico di precisione.

I servizi di controllo del territorio saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni.