Alluvione, annullata a Montecarotto la Fiera di San Placido - Password Magazine

MONTECAROTTO – Annullata la fiera di San Placido prevista per domenica 2 ottobre. Lo comunica l’Amministrazione comunale di Montecarotto: «A seguito dei gravi eventi meteorologici del 15 settembre e delle conseguenti sostanziali variazioni alla viabilità, a causa della temporanea chiusura di via Amendola, la fiera di San Placido prevista per domenica 2 ottobre è annullata – si legge -. Questa decisione si rende necessaria, con grande rammarico, a causa dell’attuale stato di emergenza. La situazione della viabilità viene costantemente monitorata dalla Provincia, che sta pianificando gli interventi per ripristinare percorrenza del tratto stradale in via Amendola il prima possibile.

L’amministrazione è vicina a tutti i cittadini che, anche a Montecarotto, hanno subito disagi e danni causati dal maltempo, così come a quelli dei comuni vicini. Per informazioni su come contribuire attivamente nelle zone più colpite è possibile fare riferimento alle pagine istituzionali dei comuni e alle associazioni».