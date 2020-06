Moie, paura all'incrocio: scontro tra due mezzi | Password Magazine

MOIE – Scontro alle 13.30 di oggi tra Moie, all’incrocio tra via Da Vinci e via Tiziano. Per cause in corso di accertamento, una Lancia Y è andata a scontrarsi con un mezzo della Croce Rossa locale che procedeva sulla strada provinciale in direzione Pozzetto. Per fortuna il furgone adibito al trasporto dei disabili non aveva a bordo pazienti ma solo il volontario alla guida. Tanta paura insomma e danni ai due veicoli ma nessun ferito grave. Illese anche le due donne che viaggiavano a bordo dell’automobile.