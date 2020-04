UGL Funzioni e Polizia Locale Marche attiva sportello di supporto psicologico

«Donne e uomini che si trovano con professionalità e passione ad affrontare giornate lavorative rischiose per la salute psicofisica. Sono le forze di Polizia che lottano quotidianamente dalla prima linea contro il nemico subdolo con la necessità di farlo in sicurezza, aspetto che passa attraverso l’utilizzo di protezioni individuali in molti casi insufficienti». Con queste parole, la dottoressa Anna Grasso, segretario provinciale UGL Funzioni e Polizia Locale Marche, ha istituito uno sportello psicologico gratuito per lavoratori e cittadini dall’inizio di questa pandemia: «Sarebbe auspicabile che anche le Amministrazioni indennizzassero questo aumento di stress correlato- spiega – Le forze di Polizia offrono parole di conforto al cittadino spesso disorientato e giustamente allarmato da una condizione sociale vissuta per la prima volta nel mondo – spiega .- Sicurezza, dal latino sine cura, ossia senza preoccupazione, passa anche attraverso la consapevolezza di potercela fare senza che l’ansia ti travolga, senza in continuo peso di rientrare la sera dai propri cari temendo il contagio». L’essere umano è predisposto a sviluppare reazioni, anche molto forti, a pericoli ambientali, senza che questo modifichi negativamente le sue funzioni metaboliche e immunitarie lo stato psicologico del soggetto coinvolgendo l’asse a livello neurofisiologico che hanno ricadute sul metabolismo: «Tuttavia – continua – se la risposta allo stress ambientale si prolunga eccessivamente nel tempo e diventa cronica, allora iniziano ad apparire varie modificazione dei livelli ormonali che innescano graduali cambiamenti. La Polizia locale ha quindi dovuto repentinamente cambiare volto e attività sempre vicina al cittadino in ogni situazione. Oggi, in un momento critico della nostra esistenza. Allo stesso tempo l’interrogativo è d’obbligo, chi si prenderà cura dei nostri uomini e donne in prima linea e dello stress emotivo e psicologico che quotidianamente sopportano?».

Da qui l’idea di creare con UGL un servizio di supporto psicologico avvalendosi della collaborazione della psicoterapeuta dott.ssa Valentina Marra. Lo sportello è attivo il martedì e il venerdì dalle 17 alle 18.30: il numero da contattare 338 888 18 99 (previa prenotazione)