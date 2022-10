L’auto finisce nel canale, morte due donne - Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Tragico incidente stradale a Serra San Quirico nel tardo pomeriggio di oggi. Poco dopo le 7, un’auto è precipitata in un canale: due donne sono morte, altre due sono rimaste ferite. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che tutte e quattro le occupanti del veicolo fossero colleghe, impiegate in un’azienda del territorio. Erano appena uscite dal lavoro quando, imboccando la strada che va a Sant’Elena, il veicolo è precipitato nel canale d’acqua. Per due delle occupanti, entrambe sulla cinquantina, non c’è stato nulla da fare, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. La terza donna è stata portata in ospedale in codice rosso. Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incidente. Sul posto vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri di Fabriano.

Notizia in aggiornamento