Escono da lavoro e precipitano con l’auto nel canale: Cinzia e Sabina vittime dell’incidente - Password Magazine

SERRA SAN QUIRICO – Sono Cinzia Ceccarelli, 58 anni di Jesi, e Sabina Canafoglia, 51 anni di Monsano, le due donne che hanno perso la vita ieri sera nel tragico incidente lungo via Sant’Elena a Serra San Quirico. Entrambe dipendenti di un’azienda del territorio, erano uscite di lavoro intorno alle 7 di sera per recarsi a casa insieme ad altri due colleghi.

Tutti erano saliti a bordo di una Volskwagen Polo, alla guida del mezzo c’era Cinzia Ceccarelli: per cause in corso di accertamento, il veicolo avrebbe improvvisamente sbandato precipitando nel canale pieno d’acqua, dopo aver sfondato una recinzione. L’auto è stata trascinata per centinaia di metri, terminando la corsa nei pressi di un ponticello dove si è inabissata parzialmente.

L’acqua ha invaso l’abitacolo e per la conducente Cinzia e la collega Sabina, seduta al suo fianco non c’è stato nulla da fare. Illeso miracolosamente invece un altro collega, seduto sul sedile posteriore, uscito autonomamente dal mezzo per allertare i soccorsi: l’altra collega invece è rimasta gravemente ferita ed è stata ricoverata all’ospedale regionale di Torrette dai sanitari del 118 intervenuti con automedica e le ambulanze di Croce Verde di Serra San Quirico e Cupramontana. La donna non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, la donna al volante, Cinzia Ceccarelli, avrebbe avuto un malore alla guida. A quel punto, uno dei passeggeri avrebbe tirato il freno a meno per fermare la corsa dell’auto ma l’asfalto inumidito dalla pioggia avrebbe fatto schizzare il veicolo fuori strada.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco. I corpi delle due donne senza vita sono state recuperati dai sommozzatori.