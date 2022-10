Fontana dei leoni illuminata di blu per la Giornata europea della sindrome X Fragile - Password Magazine

JESI – Fontana dei leoni illuminata di blu oggi in occasione della Giornata europea della sindrome X Fragile proclamata per il 10 ottobre.

Il Comune di Jesi aderisce così alla richiesta dell’Associazione nazionale X Fragile per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa sindrome genetica, prima causa ereditaria di disabilità intellettiva e prima causa monogenica di autismo che si presenta in un maschio ogni 4.000 e in una femmina ogni 7.000.