Le Moje in festa, dal 14 al 16 luglio in piazza Kennedy - Password Magazine

JESI – L’A.S.D. Nimbus Moie, associazione di calcio a cinque locale, quest’estate rianimerà le calde e soporifere serate della cittadina di Moie! Mettersi in gioco, creare eventi per la comunità in cui vivono, sono queste le motivazioni che hanno permesso ai ragazzi che fanno parte dell’associazione di dar vita all’evento che ravviverà l’estate mojarola: “Le Moje in festa!”.

Tre giorni di festa, il 14, 15 e 16 luglio, in quel di Piazza Kennedy, tra specialità gastronomiche, sfilate di moda, big band, musica e spettacoli. Tutto questo per dimostrare la forza della comunità mojarola, perché nell’enorme sforzo per organizzare il tutto, nel mix di età, di esperienze e di associazioni (la Nimbus Moie collabora con l’associazione Il Carmelo nel Mondo), c’è il valore dello stare insieme e della compagnia per creare benessere e felicità, che sono alla base dell’associazionismo e di una comunità sana. In fondo incontrarsi in piazza, sedersi ad un tavolo per mangiare, ritrovare amici e conoscenti con cui scambiare battute, conoscere persone di altri paesi che vengono a passare una serata diversa, con buon cibo e buon vino, è l’essenza stessa dell’italianità, quella che il mondo ci invidia!

Si parte venerdì 14 luglio con l’apertura degli stand gastronomici alle 19.30, per poi spostarsi in piazza con la sfilata di moda organizzata da “L’Altra moda” in collaborazione con “Ottica centrale” e “Fiordaliso”; si passa poi a sabato 15 luglio, dove la serata sarà animata dallo spettacolo “Stasera Napoli”, con musiche e balli napoletani della The Show Band. Ci saluteremo domenica 16 luglio sempre con la The Show Band, che si esibiranno con i brani di Celentano e degli anni ’60. Dopo anni di restrizioni e in un periodo storico non facile, la voglia di far festa e stare in compagnia renderà le tre serate di questo luglio 2023 più liete e spensierate!