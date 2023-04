L’ex candidato sindaco Marasca, oggi all’opposizione: «Il progetto di una Jesi civica esiste ancora» - Password Magazine

JESI – É passato poco più di un anno dal giorno dell’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco della città: sconfitto al ballottaggio con Lorenzo Fiordelmondo, attuale sindaco di Jesi, oggi Matteo Marasca ricopre il ruolo di consigliere comunale all’opposizione con Jesiamo e le altre forze civiche e decide di raccontarsi a Password, partendo da questi primi mesi di impegno politico all’interno del Consiglio comunale.

«Sono stati mesi in cui, come opposizione, abbiamo potuto vedere e valutare i primi passi della nuova Amministrazione comunale – sostiene -. Ritengo, tuttavia, che saranno i prossimi due anni quelli decisivi per capire se chi governa riuscirà a realizzare gli interventi più attesi entro la fine del mandato, a partire da quelli relativi alla riqualificazione di alcune aree cittadine e contenitori pubblici, sino alla manutenzione delle infrastrutture».

Tra queste c’è in primis la demolizione e ricostruzione del Ponte San Carlo. Ma c’è anche la questione Amazon e della sanità.

«Amazon è un’operazione che ci ha visto da sempre convinti, a differenza di altri, perché la riteniamo un’importante occasione di sviluppo economico. L’attuale Amministrazione ha semplicemente ultimato la pratica amministrativa già avviata dalla precedente Amministrazione comunale. La sfida che attende, invece, la nuova Giunta è quella di prevedere delle soluzioni per accompagnare l’insediamento di Amazon, che porterà centinaia di persone, per ragioni di lavoro, a gravitare sulla nostra Città. Ritengo sia necessario un piano di interventi che possa individuare delle soluzioni per migliorare la viabilità cittadina, anche utilizzando una parte degli oneri di urbanizzazione di cui il Comune beneficerà. Allo stesso tempo sarà necessario garantire maggiori servizi per rispondere a quello che sarà l’impatto socio-economico dell’operazione. In città, peraltro, saranno avviati anche ulteriori e rilevanti cantieri, come quello del Ponte San Carlo.Ciò impone necessariamente una riflessione complessiva e di sistema, immediata e non più rimandabile. Per quanto riguarda, inoltre, il Ponte San Carlo ricordo molte promesse fatte ai cittadini dai partiti al governo: occorrerà vigilare, con molta attenzione, affinché tali promesse siano mantenute.

Per la sanità, infine, oltre alla stringente necessità di implementare gli organici e assumere nuovo personale, entro la scadenza del mandato amministrativo dovrebbero essere realizzati l’Ospedale di Comunità, con nuovi posti letto per gli utenti, finanziato grazie ai fondi del PNRR, e i nuovi 20 posti letto di RSA presso la Casa di Riposo di Jesi, come da progetto approvato, quali interventi necessari e fondamentali per aumentare la nostra offerta socio-sanitaria. La centralità di Jesi nel territorio di riferimento passa anche (e soprattutto) da queste opere, che si pongono in coerenza con la tradizionale attenzione che la nostra Città ha sempre rivolto alla tutela della salute e dei più fragili. Tali obiettivi non possono essere falliti dalla nuova Amministrazione comunale».

Come opposizione, a cosa state dedicando maggior impegno e attenzione?

«In questa prima fase la principale attività dell’opposizione è quella di confrontarsi con la maggioranza per lavorare sulle priorità. Questo è il ruolo, d’altronde, di un’opposizione che vuole essere costruttiva. Penso che ormai appartenga al passato lo scontro tra “fazioni”, spesso “sterile” e comunque molto limitante per chi arriva nell’aula consiliare con l’intenzione di voler far qualcosa di concreto per la propria comunità. Crediamo, come dimostrato anche in campagna elettorale, di avere tutte le carte in regola per confrontarci sui grandi temi che interessano il nostro territorio e la nostra città. Molte questioni, peraltro, vengono spesso portate in Consiglio comunale dall’opposizione e ciò non può che mantenere alta l’attenzione e stimolare l’Amministrazione comunale nel concretizzare gli interventi necessari e attesi dai cittadini. Ovviamente, quando qualcosa non va, è giusto anche farsi sentire».

Come sono i rapporti con le altre liste civiche?

«Buoni. Mi capita spesso di parlare con i tanti elettori che ci hanno sostenuto e con coloro che, pur candidandosi a sostegno delle liste civiche, non sono poi risultati eletti in Consiglio comunale. C’è la profonda consapevolezza di aver fatto un percorso onesto e trasparente, per il quale abbiamo speso ogni energia possibile, convinti dell’importanza di mettere al centro i progetti per la città e gli strumenti per realizzarli. Credo che le liste civiche possano ancora rappresentare un’opportunità di partecipazione per i cittadini, per pensare al futuro del territorio in cui viviamo, senza preconcetti ideologici».

L’ex sindaco Bacci ti aveva designato come erede del progetto politico da lui avviato con Jesiamo, hai avuto modo di incontrarlo dopo le elezioni?

«Ho avuto modo di incontrare e ringraziare molti di coloro che hanno sostenuto la mia candidatura a Sindaco. Credo che ogni progetto non possa essere legato solo ad una persona o ad un gruppo ristretto di persone, ma debba essere rappresentativo di una comunità. Nelle liste civiche ritengo si riconoscano coloro che non si limitano a vedere il mondo in “bianco” o in “nero”, ma che pensano che il futuro possa essere anche “a colori” e realizzato sulla base di buone proposte».

C’è più quel progetto politico? Come sta andando avanti?

«Il progetto delle liste civiche prosegue e spetta a noi rilanciarlo, dimostrando attenzione e apertura alle esigenze dei cittadini, che vanno sempre ascoltati, sia quando hanno un suggerimento da darci, sia quando devono avanzare qualche critica. Solo così potremo migliorare e proseguire il cammino su gambe nuove e solide, con quell’entusiasmo che ho potuto sentire e vivere in prima persona nella recente campagna elettorale».

Ti è capitato di ripensare alla sconfitta e di chiederti cos’è che non ha funzionato? Se potessi tornare indietro, cambieresti qualcosa?

«Quando ho deciso di accettare la candidatura propostami da tutte le liste civiche, mi sono promesso che avrei preso ogni decisione pensando esclusivamente alla città e a cosa fosse giusto fare per governare e costruire qualcosa di buono e concreto, senza pensare agli equilibri politici o alle ambizioni dei singoli.

Questo è quello che ho fatto e che rifarei ancora.

Penso, inoltre, che non dobbiamo disperdere il grande patrimonio di idee e persone che abbiamo costruito.

Qualcosa, tuttavia, dovrà essere migliorato, per poter contare, alla prossima occasione, sul sostegno dei cittadini, anche di quelli che non ci hanno votato alle scorse elezioni».

Come vedi il futuro? Ti candideresti di nuovo al ruolo di sindaco?

«Il futuro è difficile da prevedere, ma sicuramente l’esperienza mi ha insegnato che il futuro spesso dipende da quanto si riesce a costruire nel tempo. Il futuro, quindi, è nelle nostre mani, dipende da ognuno di noi e dalle energie, dalla determinazione e dalla volontà che metteremo nel creare un nuovo percorso, su cui far camminare le nostre idee. Una nuova candidatura? Sono decisioni da prendere insieme, ma credo sia ancora presto rispondere. Ora il nostro obiettivo deve essere quello di rilanciare e riformare il nostro progetto civico, affinché vi sia ancora la possibilità di presentare in futuro un programma e una squadra competente, motivata e determinata a lavorare per Jesi».