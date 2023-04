Serata ricca di emozioni al Circolo per la presentazione del libro ‘Magie di Memoria’ - Password Magazine

JESI – Una serata speciale e ricca di emozioni quella che si è svolta venerdì sera al Circolo cittadino per la presentazione di ‘Magie di Memoria’, opera prima della presidente e fondatrice di IOM Jesi Vallesina e Macerata Anna Maria Trane Quaglieri. Oltre 150 gli ospiti presenti tra rappresentanti di istituzioni, associazioni, volontari e sostenitori dell’associazione che si occupa da quasi trent’anni di assistenza a malati oncologici. Il libro, edito da Affinità Elettive e curato dal giornalista Marco Torcoletti, ripercorre la storia della famiglia dell’autrice: cinque generazioni, dalla Puglia alla Jesi dei giorni nostri, passando per la Roma della dolce vita. L’autrice Anna Maria Trane Quaglieri, presidente e fondatrice dell’associazione da 27 anni presente sul territorio, ha deciso di destinare i proventi delle vendite.

Moderato dalla giornalista Beatrice Testadiferro, l’evento ha visto la partecipazione di una nutrita rappresentanza della politica locale e regionale: dal presidente del Consiglio comunale di Jesi Luca Polita, a quello dell’Assemblea legislativa di Regione Marche Dino Latini, fino all’assessore regionale alla Cultura e Associazionismo Chiara Biondi e alla consigliera regionale Lindita Elezi.

Da sinistra l’assessore regionale alla Cultura e Associazionismo Chiara Biondi, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini e la consigliera regionale Lindita Elezi.

Ad accoglierli la direttrice responsabile di Iom Maria Luisa Quaglieri: «In questi 27 anni Iom non è cambiato ma è cresciuto – fa sapere -. Siamo una grande squadra, un corpo unico, una grande famiglia». La serata è stata occasione anche per presentare gli obiettivi della onlus per il 2023: tra questi c’è il progetto Donna per la realizzazione di uno spazio, ricavato all’interno di un appartamento al piano terra, acquisito grazie a una donazione, dove le donne che stanno affrontando terapie potranno ricevere, grazie all’ausilio di alcune volontarie, consulenze e svolgere attività per il benessere e la cura di se stesse.

a cura di Chiara Cascio