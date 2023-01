Truffe online, denuciate cinque persone - Password Magazine

ANCONA – Nell’ambito dell’intensa attività di contrasto ai reati predatori posta in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, i militari della Compagnia del capoluogo dorico hanno deferito in stato di libertà cinque persone, di età compresa tra i 22 ed i 47 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, del reato di truffa.

Le attività di indagine condotte dagli uomini dell’Arma hanno consentito, ancora una volta, di individuare soggetti che, simulando di essere degli affidabili acquirenti di prodotti su siti di e-commerce, si sono poi rivelati degli abili truffatori, in grado di spillare anche ingenti quantitativi di denaro alle ignare controparti.

Una denuncia è scattata per una coppia residente nella provincia di Ferrara, composta da un 43enne e una 37enne di origini slave, che, dopo aver visto un’inserzione pubblicata da un 37enne anconetano, su un noto portale, relativa alla vendita di parti di ricambio per auto, si era messa in contatto con lui, mostrando particolare interesse all’acquisto. Al momento del pagamento, però, i due hanno chiesto alla ignara vittima di recarsi al Postamat per poter eseguire l’operazione ma, a questo punto, è stata attuata la tecnica del cosiddetto postagiro: la vittima, seguendo le indicazioni ricevute, ha così eseguito, a sua insaputa, un accredito di circa 750 euro sulla carta PostePay dei malfattori, rendendosi conto solo dopo di essere caduto nel tranello.

La stessa metodologia criminale è stata utilizzata da altri tre truffatori – un 23enne tunisino residente nella provincia di Brescia, un 32enne ed un 47enne italiani, rispettivamente residenti nelle province di Lucca e Roma – in danno di altrettante vittime anconetane, di età compresa tra i 37 e i 52 anni: anche loro, dopo aver posto in vendita del mobilio e pneumatici per auto sul citato portale di e-commerce, sono stati invitati a ricevere il relativo pagamento con le modalità descritte, per poi vedersi spillare somme tra i 300 e i 700 euro.

«Ancora una volta dunque – si legge in una nota della Compagnia dei Carabinieri di Ancona -nella considerazione della frequenza con cui si verifica questa tipologia di truffa e della diversità delle fasce di età delle vittime, appare opportuno ricordare che l’invito a recarsi presso uno sportello bancomat delle Poste Italiane o di istituti di credito per ricevere il pagamento deve essere considerato certamente un primo campanello d’allarme. Mentre è allo sportello, infatti, il venditore riceve generalmente una chiamata con cui il finto acquirente gli fornisce le seguenti, specifiche indicazioni:

1. inserire la tessera bancomat:

2. selezionare il circuito di pagamento;

3. selezionare ricarica.

È proprio in questo momento che il malfattore comunica all’ignara vittima un numero – che viene spacciato per numero d’ordine del prodotto che intende acquistare ma che in realtà corrisponde al numero della propria carta prepagata, solitamente una PostePay – e lo invita dunque ad inserire l’importo e a confermare il pagamento.

Se dovessero verificarsi le situazioni sopra descritte, rendendosi dunque conto di essere rimasti vittima di una truffa, è sempre necessario rivolgersi alla più vicina Stazione dell’Arma dei Carabinieri e denunciare immediatamente l’accaduto».