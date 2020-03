Lite accesa con pugni in via Garibaldi, un uomo finisce in ospedale

JESI – Zuffa con botte ieri in via Garibaldi. A darsele di santa ragione due stranieri, entrambi di origini africane. È successo davanti uno dei bar del quartiere, intorno alle 18: per motivi non noti, tra i due sono volate urla, poi sono arrivate anche le spintonate e le percosse. Sul posto, sono arrivate le forze dell’ordine e il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Uno dei due litiganti è stato portato al Pronto soccorso di Jesi perché dolorante ad un fianco. L’altro invece è stato trattenuto dai carabinieri, intervenuti per riportare l’ordine e indagare sull’episodio.