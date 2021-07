Maiolati, inaugurata la pizzeria all'interno del Parco Colle Celeste | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli e il vicesindaco Mario Pastori hanno inaugurato ieri (giovedì 1° luglio), la pizzeria-bar che sorge all’interno del parco Colle Celeste, affidata in gestione dal Comune a Luigi Mazzarini e Alessandra Morici, già titolari di un’attività di ristorazione nella frazione di Moie. Il nuovo locale si chiama Party Updown e segna il ritorno di un’attività all’interno del parco di Maiolati Spontini dopo un lungo periodo.

«Siamo molto felici – ha sottolineato il sindaco Consoli – di poter salutare la nuova apertura di un locale dove poter degustare prodotti del territorio, consumare una merenda o una cena all’interno di un luogo incantevole come il parco Colle Celeste. Ringrazio i gestori per aver voluto credere in questo progetto, che rappresenta un segnale importante di ripresa post pandemia ma anche di rilancio del capoluogo. Poter contare su un’attività di ristorazione all’interno del parco sarà certamente un motivo di attrazione sia per i residenti e gli abitanti della Vallesina, sia per i turisti, che a Maiolati Spontini possono visitare il Museo del grande compositore, girare nel borgo medievale, scoprire splendidi scorci paesaggistici, godere del fresco del Colle e ora anche mangiare all’interno del parco».

La pizzeria è aperta dalle cinque del pomeriggio fino a sera. Il locale sorge nel viale di ingresso dello splendido parco del capoluogo collinare, voluto da Spontini e intitolato alla moglie Celeste Erard. Si tratta dell’ex casa del custode che tornerà, quindi, ad essere un luogo di ritrovo e un punto di aggregazione