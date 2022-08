Incidente nella notte, si schianta con l’auto contro alberi: soccorso un uomo - Password Magazine

JESI – Un colpo di sonno mentre è alla guida e si schianta con l’auto contro due alberi. E’ accaduto in via Ancona, la notte scorsa, intorno alle 00.50. A restare ferito nell’incidente, il conducente dell’auto, uno jesino di 45 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: i soccorritori, a loro arrivo, hanno notato che l’uomo era già uscito da solo dal veicolo e lo hanno trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi in codice rosso. L’uomo è rimasto sempre cosciente, lamentava dolori al torace.

Sul luogo, anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi.