JESI – Attimi di paura in via San Giuseppe, intorno alle 13.30 di oggi, per un albero crollato in via San Giuseppe, davanti la scuola elementare Garibaldi. Per fortuna non ci sono stati feriti. A dare l’allarme un cittadino, Paolo Gubbi, che ha dato l’allarme ai vigili del fuoco. Il 115 è intervenuto prontamente per rimuovere la pianta e liberare il marciapiede dalla pianta.