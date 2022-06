Marasca: «Gli obiettivi per i primi 100 giorni di governo, uniti su progetti concreti» | Password Magazine

JESI- «Il nostro invito ai cittadini è quello di andare avanti, non dobbiamo tornare indietro di 10 anni, dobbiamo andarci a prendere il nostro futuro».

Cosí il candidato sindaco delle liste civiche Matteo Marasca suona la carica per gli ultimi giorni di campagna elettorale in occasione della presentazione delle priorità dei primi 100 giorni della nuova amministrazione, insieme ai tre eventuali assessori già annunciati. Accanto a lui, la futura vicesindaca e assessore a Servizi Sociali e Sanità, Marialuisa Quaglieri, l’assessore designato per Urbanistica e Ambiente, Landino Ciccarelli, e Lucia Basili, indicata per la Cultura.

«Ci siamo uniti per la nostra città attorno a un progetto di interventi concreti da realizzare, indicandone modalità, risorse e persone – dice il candidato sindaco 37enne -. Non siamo contro qualcuno, ma per Jesi. Gli assessori non sono stati scelti a seguito di spartizioni o logiche politiche, ma solo ed esclusivamente sulla base delle competenze. È una questione di trasparenza, di rispetto nei confronti dei cittadini-elettori. Landino Ciccarelli, Marialuisa Quaglieri, Lucia Basili: questo è il nucleo principale della nostra futura squadra, che completeremo rapidamente in caso di vittoria elettorale. La delega ai lavori pubblici resterà in capo al Sindaco, che girerà nei quartieri e si confronterà con i cittadini sullo stato dei lavori e sulle necessità delle varie comunità. All’indomani del 12 giugno, se i cittadini ci daranno fiducia, saremo immediatamente operativi, con una giunta che verrà annunciata nel giro di pochi giorni. Non perderemo tempo, non ci presteremo ai litigi che un tempo dominavano la scena politica cittadina. I nostri non sono sogni astratti di una persona, ma progetti concreti di una squadra. Vedo tanta confusione nei nostri avversari, divisi praticamente su tutto, persino sui manifesti elettorali. I cittadini vogliono risposte e sono convinto che sceglieranno coloro che hanno creato le condizioni per fornirle».

C’è la rivendicazione di quanto fatto finora e di quanto si deve continuare a fare nell’ottica della tutela ai più fragili nelle parole di Maria Luisa Quaglieri:

«Continueremo a lavorare con impegno e determinazione sul sociale, dando supporto quotidiano, anche attraverso l’Asp, alle persone di Jesi e della Vallesina, e portando nel contempo avanti i progetti già avviati e finanziati con un occhio di riguardo alla realizzazione di quelle realtà fondate e finanziate grazie al PNRR – le parole di Marialuisa Quaglieri -. Punteremo ancora sulla prevenzione del disagio, sul sostegno agli ultimi e alle persone più in difficoltà, costruendo progetti con le associazioni e il territorio, a partire dai Comuni dell’Ambito 9. Quando si trattano i temi del sociale e della sanità non si può parlare di Jesi, ma lo sguardo va rivolto al territorio, con un bacino d’utenza di più di 100 mila persone. La priorità nella sanità sarà l’implementazione del personale in ospedale: ci confronteremo con la regione per risolvere le criticità. Consolideremo inoltre la rete di collegamento fra Sanità e Sociale».

La semplificazione dei processi dell’azione amministrativa in campo urbanistico è per Landino Ciccarelli fondamentale per il rilancio della città anche in campo imprenditoriale:

«Tempi certi e regole chiare – evidenzia Landino Ciccarelli -. Questo ci chiedono imprenditori, commercianti e artigiani della città. Si è fatto molto e dobbiamo proseguire su questa strada. Semplificheremo ulteriormente le normative per venire incontro alle mutevoli esigenze di quanti investono in città. La semplificazione delle destinazioni edilizie sarà, ad esempio, una delle priorità, assieme allo scioglimento dei vincoli sulle aree inutilizzate. Attiveremo dei laboratori partecipati per ascoltare i cittadini dei vari quartieri, dal titolare del negozio, all’anziano fino ai bambini delle scuole. Sono da eliminare quei vincoli urbanistici che ancorano all’abbandono alcune parti della nostra città. Dobbiamo connettere ulteriormente gli spazi pubblici attraverso corridoi verdi e piste ciclabili. E non dobbiamo assuefarci al brutto e al degrado. Prima dovremo guardare in basso, chiudendo le buche, poi volgere lo sguardo oltre. E lo faremo di squadra perché da soli si va veloce, ma insieme si va lontano».

Attenzione alle diversità e alle identità per Lucia Basili sono essenziali per far si che ci possano essere varie manifestazione, anche al di fuori del centro storico, con l’ottica anche di formare una città pronta ad accogliere turisti, in ogni fase dell’anno. Anche ad Agosto.

«La diversificazione è unicità. È identità. Attiveremo subito dei tavoli permanenti con tutti gli attori della città, compresi gli operatori economici. Serviranno per calendarizzare insieme gli eventi, collaborando e costruendo iniziative, sia all’interno dei nostri “contenitori”, che fuori, nelle piazze e nelle periferie. Inizieremo proprio da un festival di musicisti e band locali, già dalla fine di questa estate. E’ importante costruire una città a portata di turista. Grande affluenza di turisti si verifica ad agosto, quando molti sono in ferie, noi dobbiamo essere in grado creare una città che sappia essere accogliente durante tutto l’anno. Il turismo e la cultura saranno parti integranti e fondamentali di questa città».