Moie, 43^ Festa della Pallavolo: cucina, sport, musica tutto in piazza Kennedy - Password Magazine

MOIE – Piazza Kennedy torna ad essere teatro, dal 2 al 10 settembre, di una delle manifestazioni più longeve della cittadina di Moie: la Festa della Pallavolo, giunta alla 43esima edizione, organizzata dalla Clementina Volley 2020 in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Saranno nove giorni di musica, buona cucina, sport, ospiti d’eccezione, come Sugar Blue, il musicista che ha rivoluzionato l’armonica come strumento nella Blues music, noto al grande pubblico per il riff del singolo dei Rolling Stones intitolato “Miss you”. Il suo concerto, organizzato in collaborazione con la rassegna San Severino Blues, è in programma sabato 3 settembre alle ore 21,45, ad ingresso gratuito come tutti gli appuntamenti della festa, sempre particolarmente sentita e partecipata anche perché cade alla fine dell’estate e in concomitanza con la Festa del Patrono Santa Maria dell’8 settembre.

Si parte venerdì 2 settembre alle 20 con l’accensione dei fornelli della cucina gestita da cuochi che propongono specialità culinarie particolari e attente alla qualità. Nella prima serata, alle 21,30, va in scena la sfilata “Miss bella d’Italia” presentata da Lara Gentilucci, con un’esibizione della Scuola di danza “Gaspare Spontini”.

Sabato 3 settembre (ore 21) ci sarà la presentazione della squadra femminile di pallavolo di serie B1 e dell’attività della Polisportiva. Seguirà l’atteso concerto di Sugar Blue. Domenica 4 settembre, serata di musica con il concerto dei “Secondo tempo”, che proporranno brani dal repertorio degli 883 e di Max Pezzali.

Lunedì 5 settembre è in programma, alle 20, una serata culinaria, a base di piatti multietnici, dal titolo “Tre continenti in un piatto”, a cura dello staff del ristorante “La Rincrocca” di Jesi. Seguirà una sfilata particolare, con protagonisti cani e gatti domestici che potranno essere iscritti all’esibizione anche al momento. A presentare l’evento sarà Lara Gentilucci.

La settimana continuerà all’insegna della gastronomia. Martedì 6 settembre, infatti, ci sarà la cena a tema a base di stoccafisso, dalla rinomata ricetta della famiglia Peverieri di Ancona. Per essere sicuri di poterlo gustare occorre prenotare, visto che ogni anno la cena fa registrare il tutto esaurito. Si cambia genere, anzi gusti, mercoledì 7 settembre, con la serata “Sushi in piazza”, a cura dello staff del ristorante Sushi Corner di Jesi. La musica sarà quella dei “Jovanotti fortunati”, la Jovanotti tribute band.

Giovedì 8 settembre, alle 21,30, è previsto lo spettacolo, organizzato dalla parrocchia Santa Maria di Moie, dal titolo “Stasera Napoli ‘a città e Pulcinella”, con “The show band” in concerto. Come da tradizione, venerdì 9 settembre si svolgerà la fiera mercato annuale, mentre l’intrattenimento della serata sarà l’esibizione hip-hop a cura della palestra “Atheneo fitness center”, con all’interno la presentazione delle attività della società sportiva Lg2 twirling. Gran finale, sabato 10 settembre, con la cucina che proporrà “Tutti pazzi per il fritto” e lo spettacolo, alle 21,30, tra musica e cabaret dal titolo “Brandy la chitarra e vai”, con Gianluca Grassi.