Martiri della Libertà, genitori incontrano l'Amministrazione: «Restiamo delusi» | Password Magazine

JESI – Giovedì 2 luglio, presso gli uffici del Comune, il sindaco Massimo Bacci, l’assessore all’Istruzione Marisa Campanelli e staff hanno ricevuto Roberto Manoni e Tiziana Santoni come rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola Martiri della Libertà. La delegazione venerdì scorso avevano manifestato sotto il Municipio di Jesi la loro preoccupazione per la situazione riguardante la loro scuola. Ha preso parte all’incontro anche la sig.ra Agnese Baleani in qualità di Rappresentante del Consiglio d’Istituto.

«L’incontro – dicono i due rappresentanti – purtroppo è stato deludente sia dal punto di vista dei contenuti, visto che su nessuna delle problematiche sottoposte all’Amministrazione comunale la stessa ha dato risposte rassicuranti alle nostre preoccupazioni, sia dal punto di vista umano, manifestando nelle persone intervenute dell’amministrazione ed in particolare nel Sindaco, indisposizione nei nostri confronti, generata dalla nostra “azione” di venerdì scorso, e scarsa sensibilità a quelle che saranno le problematiche che 200 famiglie dovranno affrontare dal 14 settembre e per il terzo anno consecutivo».

In conclusione, salvo soluzioni inattese che potrebbero uscire dall’incontro di lunedì 6 luglio che l’amministrazione avrà con gli Istituti Scolastici «il destino del Martiri della Libertà – sostengono Manoni e Santoni – è quello delineato di spostarsi negli edifici di piazza Duomo, probabilmente per un orizzonte temporale di 2 anni (queste le previsioni prudenziali dell’amministrazione sui tempi del cantiere di via Asiago, ad oggi bloccato per motivi giudiziari con la ditta appaltatrice). A questo si aggiunge la “beffa” che causa norme sul distanziamento dettate dall’emergenza Covid, i mezzi per il trasporto scolastico, ad oggi, potranno circolare con a bordo un numero massimo bambini pari ad 1/4 della loro capienza. Alla luce di ciò l’amministrazione non si sente di affermare di poter garantire un idoneo servizio di trasporto a tutti gli alunni dei vari edifici scolastici, cosa ovviamente più penalizzante per chi ha l’edificio scolastico dei propri figli in una zona a traffico limitato nel pieno centro della città».