Moie, saggio finale del corso di orientamento musicale della banda "L'Esina" | Password Magazine

MOIE – Si è concluso con un saggio, svoltosi ieri (4 luglio), a Moie, il corso di orientamento musicale di tipo bandistico promosso dalla banda “L’Esina”, finanziato dalla Regione Marche con la collaborazione del comune di Maiolati Spontini.

Gli allievi si sono esibiti davanti alla commissione nominata dal sindaco Tiziano Consoli e si sono cimentati, con il loro strumento, da soli o in duo, per lo più in brani moderni tra cui “Siamo fuori di testa” dei Måneskin, che ha conquistato l’ultimo Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest, o “Vivo per lei“, eseguita in una versione alla tromba. Il Maestro Samuele Faini, direttore de “L’Esina”, ha apprezzato la preparazione di tutti e si è augurato l’ingresso in banda dei giovani. Il presidente Federico Valentini ha ringraziato gli allievi e le allieve che hanno frequentato con coinvolgimento le lezioni tenute dai maestri di musica Luca Marinelli per il sassofono, Stefano Bartoloni per le percussioni, Giacomo Martarelli per il flauto, Simone Tisba per gli ottoni e Gabriele Bartoloni per il clarinetto. Valentini ha espresso gratitudine, inoltre, al segretario Simone Ricci, che ha seguito tutta la parte burocratica, e alle famiglie che hanno sostenuto e incoraggiato i giovanissimi studenti.

I 14 allievi che domenica hanno concluso il corso di orientamento, esibendosi nel saggio finale, avevano iniziato il percorso a novembre 2020. Le lezioni si sono svolte in presenza tranne che nel periodo del lockdown, quando hanno utilizzato la modalità del collegamento in videochiamata.

«I corsi di orientamento musicale – ha sottolineato l’assessora ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili Beatrice Testadiferro – rappresentano una preziosa occasione di avvicinamento alla musica, spesso il legame con lo strumento rimane per tutta la vita e offre l’occasione per vivere esperienze uniche».

L’assessora ha preso parte al saggio complimentandosi con i giovanissimi musicisti e musiciste e ha ringraziato tutte le persone coinvolte nella banda. Ha inoltre ringraziato il presidente Valentini per le iniziative di educazione musicale che porta avanti e in particolare per aver tenuto una lezione di musica al gruppo di livello A2 del corso di accoglienza e orientamento di lingua italiana per stranieri, finanziato dal Ministero dell’Interno, attraverso l’assessorato alle Politiche sociali della Regione Marche, ed attuato dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti per la provincia di Ancona, con cui il comune di Maiolati Spontini ha collaborato diventato sede dei corsi, frequentati da 25 persone.