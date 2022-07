Torna “Hemingway Theatre”, all’insegna della comicità - Password Magazine

JESI – Al via alla nona edizione della rassegna estiva “Hemingway Theatre” che da stasera torna a far divertire e sorridere il pubblico di piazza delle Monnighette nel centro storico di Jesi.

La rassegna è prevista per tutti i venerdì estivi, a partire da oggi 29 luglio, fino a venerdì 2 settembre. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30, in una situazione cult anni ’60, con i posti limitati negli spazi riservati ai clienti dell’Hemingway Cafè, dove sarà possibile prenotare e cenare in attesa dell’esibizione. Per questi appuntamenti, il proprietario del locale ha voluto invitare 6 amici monologhisti comici dall’influenza dialettale forte. «Un ritorno alla comicità schietta, divertente e genuina – sottolinea Davide Zannotti dell’Hemingway Cafè – avremo quindi dei romagnoli, un fermano e un anconetano, insomma ci sarà sicuramente da ridere!».

E andiamo allora nel vivo della rassegna, che è così organizzata: venerdì 29 luglio sarà la volta del romagnolo Gianni Bardi con “Altre ciance”; venerdì 5 agosto da Rimini, Alessandro Ciacci con “Ciacci uari uari”; venerdì 12 agosto da Fermo, Piermassimo Macchini con “Io faccio ridere sul serio”; venerdì 19 agosto da Forlì, Andrea Vasumi con “InvorniTour”; il 26 agosto l’anconetano Rodolfo Bersaglia con “Tragicomicus” e per concludere, il 2 settembre da Folimpopoli, Enrico Zambianchi con “È come ridere”.

Per avere altre informazioni o per accalappiarvi, fin da ora, un bel tavolo con vista sul palco, si può contattare il numero 335362984.

….sicuramente se ne vedranno delle belle!